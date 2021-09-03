حزب الله يعزي بوفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد ‏الحكيم: خسارة فادحة للعالم الإسلامي

2021/09/03 | 19:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عزى حزب الله، اليوم الجمعة، برحيل المرجع الكبير والفقيه العالم آية الله العظمى السيد محمد سعيد ‏الحكيم(قدس سره).وذكر في بيان “لقد فجع العالم الإسلامي اليوم بنبأ ارتحال المرجع الكبير والفقيه العالم آية الله العظمى السيد محمد سعيد ‏الحكيم قدس سره، والتحاقه بالملكوت الأعلى بعد عمر مديد قضاه في سبيل الدين الحنيف وإعلاء شأن […]

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