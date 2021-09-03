2021/09/03 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يعزي بوفاة المرجع الحكيم: بذل جهده ومضناه في جمع الأمة إلى كلمة سواء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعزي بوفاة المرجع الحكيم: بذل جهده ومضناه في جمع الأمة إلى كلمة سواء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعزي بوفاة المرجع الحكيم: بذل جهده ومضناه في جمع الأمة إلى كلمة سواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).