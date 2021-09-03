2021/09/03 | 19:40 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدل في العراق حول منح قتلى إيران امتيازات "مؤسسة الشهداء" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/03 | 19:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدل في العراق حول منح قتلى إيران امتيازات "مؤسسة الشهداء") نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدل في العراق حول منح قتلى إيران امتيازات "مؤسسة الشهداء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).