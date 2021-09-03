رئيس مجلس النواب: نعزي بوفاة رمز من رموز النجف الدينية وعلم من أعلامها

2021/09/03 | 19:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بوفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم.

وادناه نص برقية التعزية:-

بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.

بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة رمز من رموز النجف الدينية وعلم من أعلامها، المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم (قدِّس سرّه).



وفي هذا المصاب الجلل نرفع أحر تعازينا وأصدق مواساتنا إلى الأمة الإسلامية والمراجع العظام وأسرة آل الحكيم الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يرحم سماحته بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع عباده الصالحين.

إنا لله وإنا إليه راجعون

محمد الحلبوسيرئيس مجلس النواب٣ أيلول ٢٠٢١

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