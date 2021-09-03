رئيس الجمهورية: المرجع الحكيم كان من الأعلام الذين قرنوا العلمَ بالعمل

2021/09/03 | 19:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، أن المرجع الديني الراحل محمد سعيد الحكيم، كان علماً من أعلام الأمَّة الإسلامية الذين قرنوا العلمَ بالعمل في ترسيخ قيم العدل والسلام.

وذكر صالح في بيان، “بمزيدٍ من التسليم والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم (قدَّس الله نفسه الزكية)”.

وأضاف، “لقد كان سماحة السيِّد الحكيم علماً من أعلام الأمَّة الإسلامية الذين قرنوا العلمَ بالعمل في ترسيخ قيم العدل والإيمان والمحبَّة والسلام، بصبرٍ جميل وجهادٍ طويل، برغم المحن العسيرة التي أحاطت به، عبرَ مسيرته العلمية الجهادية الشريفة”.

وتابع، “بهذا المصاب الجلل نعزِّي الأمة الإسلامية والمراجع العظام وأسرة آل الحكيم الكرام، سائلين الله عزَّ وجل أن يُعظِّمَ أجرهم ويُحسنَ عزاءَهم، وأن يتغمَّده بواسع رحمته ويُسكنه فسيحَ جنَّاته، وأن يحشره مع سلفه من المراجع العظام والعلماء الأعلام والأئمة الأطهار ، وحَسُن أولئك رفيقا”.

وتوفي المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، اليوم الجمعة، جراء سكتة قلبية مفاجئة، وذلك في محافظة النجف.

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