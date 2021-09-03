تركيا تنفذ عملية خاصة شمالي العراق وتعلن نتائجها

2021/09/03 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة، عن عملية خاصة جديدة نفذها جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MİT) في شمال العراق.

وذكرت الوكالة التركية الرسمية، أن "العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة قياديين في "حزب العمال الكردستاني" في مناطق قارا وقنديل وسنجار بالعراق".

وأشارت الوكالة إلى أن "عمليات الاستخبارات التركية في شمال العراق لا تزال مستمرة".

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