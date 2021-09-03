2021/09/03 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بوفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم.وقال الحلبوسي في بيان : بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة رمز من رموز النجف الدينية وعلم من أعلامها، المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم (قدِّس سرّه).واضاف انه في هذا المصاب الجلل نرفع أحر تعازينا وأصدق مواساتنا إلى الأمة الإسلامية والمراجع العظام وأسرة آل الحكيم الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يرحم سماحته بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع عباده الصالحين./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).