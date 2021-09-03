2021/09/03 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة د.أحمد الصحاف، القائم بالأعمال الأذربيجاني في العراق نصير ممدوف، وبحثا العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وباكو، في إطار التنسيق الإعلامي وبناء القدرات.وأشار الصحاف بحسب بيان للوزارة إلى تبادل الدعم بين العراق وأذربيجان في المستويين الثنائيّ والمتعدد.وشدد الصحاف على ضرورة البناء على الفرص الممكنة في الدبلوماسيّة الشعبيّة بين البلدين الصديقين، مُعرباً عن حرص العراق على استقرار وأمن أذربيجان.مُقدماً شكره وتقديره لحكومة وشعب أذربيجان لدعم العراق في مُواجهة الإرهاب، وكذا لتقديم المُساعدات الطبية لمُواجهة جائحة كورونا.وأكّد الجانبان على ضرورة تبادل الخبرات الإعلاميّة بين الوزارتين في عدة مجالات، والتعاون بالخطاب المُشترَك، وتدريب الكوادر الإعلاميّة، وتبادل الزيارات بين المكتبين الإعلاميين.من جانبه اشاد القائم بالأعمال الأذربيجاني بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي تمتد إلى أكثر من ثلاثين عاماً، وأضاف قدمنا مُساعدات للعراق في الحرب ضد داعش./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق واذربيجان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق واذربيجان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).