برهم صالح ينعى المرجع الحكيم:

2021/09/03 | 19:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس الجمهورية بمسيرة المرجع الراحل

الترا عراق - فريق التحرير

نعى رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، المرجع محمد سعيد الحكيم الذي توفي في النجف إثر سكتة قلبية.

وقال صالح في بيان، 3 أيلول/سبتمبر، إنّ المرجع الحكيم "كان علمًا من أعلام الأمَّة الإسلامية الذين قرنوا العلمَ بالعمل في ترسيخ قيم العدل والإيمان والمحبَّة والسلام، بصبرٍ جميل وجهادٍ طويل، برغم المحن العسيرة التي أحاطت به، عبرَ مسيرته العلمية الجهادية الشريفة".

ووصف صالح، وفاة المرجع بـ "المصاب الجلل".

وتوفي الحكيم، من مواليد النجف، في وقت سابق اليوم، عن عمر ناهز 87 عامًا.

ويعد الحكيم أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف، والثاني بعد المرجع الأعلى علي السيستاني.

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