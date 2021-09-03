بلومبيرغ: الاتفاق يهدف لتعزيز إنتاج النفط والغاز وتقليل انقطاع الكهرباء

2021/09/03 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع بلومبيرغ عن اتفاق وشيك بين الحكومة العراقية وشركة نفطية فرنسية للاستثمار في قطاع الغاز وتعزيز إنتاج النفط وتقليل انقطاع الكهرباء.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها أنه بموجب الاتفاق فان شركة “توتال إنرجي” الفرنسية ستستثمر في حقل أرطاوي النفطي الكبير في البصرة لنقل الخبرة في ضخ مياه البحر إلى آبار النفط للحفاظ على إنتاجها, كما ستساعد الشركة العراق في الحصول على الغاز الطبيعي المصاحب للعديد من حقول النفط في المنطقة, حيث قالت المصادر إن هذا الوقود الذي يتم حرقه حالياً في الهواء الطلق يمكن استخدامه لتغذية محطات الطاقة وإن الشركة ستبني أيضًا محطة طاقة شمسية كبيرة جدا.

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