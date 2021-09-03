- اللاثابت - في المتحول الأمريكي ( كرديا ) - صلاح بدرالدين

2021/09/03 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين من المعلوم لدى متابعي تطورات السياسات الامريكية ، اهتزاز المكانة الامريكية في العالم منذ نحو عقد من الزمن او اكثر ويعيده البعض الى خواتيم حقبة الحرب الباردة ، واختلال موازين القوى على الصعيد الدولي ، وظهور اقطاب دولية أخرى مثل الصين، وروسيا .



أما تراجعها فيعود لاسباب عديدة داخلية تتعلق بمسائل التفاوت الطبقي الواسع ، والأزمات الاقتصادية ، وتصاعد الحساسيات ذات الطابع العنصري بين البيض والملونين ......





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