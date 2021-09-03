2021/09/03 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا في مقال سابق بعنوان " الحزب الشيوعي وجبهة المعارضة للحكم العسكري الأول"، أن الحزب الشيوعي السوداني عبر تاريخه مارس اشكالا متنوعة من العمل الجماهيري، ودخل في تحالفات تكتيكية مؤقتة عامة أو في جبهات عمل محددة، واستراتيجية ثابتة، وتوصل من خلال تجربته الي أن التحالف يقوم علي قواعد راسخة اذا تم الالتزام بميثاقه وقام علي الوضوح الكامل والثقة المتبادلة لتلبية احتياجات الفترة السياسية، وحترام ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الشيوعي وتجارب المشاركة في البرلمان - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الشيوعي وتجارب المشاركة في البرلمان - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).