شاسوار عبدالواحد يعزي بوفاة المرجع الديني الكبير محمد سعيد الحكيم

2021/09/03 | 19:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، الجمعة، تعازيه للمرجع الأعلى علي السيستاني وعمار الحكيم، بوفاة المرجع الديني الكبير، آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم.

وقال عبدالواحد، في بيان تلقاه NRT اليوم، (3 ايلول 2021)، انه "ببالغ الحزن، تلقينا نبأ وفاة سماحة المرجع الديني الكبير، آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (ر.ض)".

وأضاف، "لقد خسر العراق والعالم الإسلامي قامة دينية وروحية كبرى ..خالص تعازينا وعظيم المواساة للمرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني وسماحة السيد عمار الحكيم، نسأل الله للفقيد أعلى مقامات الصالحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، توفي المرجع الديني الكبير آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم، اثر سكتة قلبية مفاجئة.

والمرجع محمد سعيد الحكيم هو ابن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم (1354 هـ - 1934 ميلادي في مدينة النجف) وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحدا من كبار المرجعيات الدينية في النجف.

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