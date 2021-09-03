الداخلية توجه بتحويل من يرغب من الملاك العسكري إلى المدني

2021/09/03 | 19:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الجمعة، بإعداد استمارة للراغبين من منتسبي الوزارة بالتحويل من الملاك العسكري إلى المدني.وقال الغانمي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “نفتخر ان لدينا كفاءات من منتسبي وزارة الداخلية وهم حملة شهادات البكالوريوس فما فوق، وقد اثروا على أنفسهم بأن يجمعوا بين الأكاديمية وشرف العسكرية، وبعد أن …

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