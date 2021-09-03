ضبط مواد طبية مخالفة للشروط في منفذ أم قصر الشمالي

2021/09/03 | 19:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مواد طبية مخالفة لشروط وضوابط الخزن والاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بجهود وتنسيق عالي المستوى لهيئة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، مع دائرة جمرك بوابة البصرة، وحسب المعلومات …

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