2021/09/03 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان دوغلاس وديدرا سيمونز منزعجان لتغيب 8 أشخاص أكّدوا حضورهم عن حفل زفافهما، لذا بعد عودتهما من جامايكا، نشر دوغلاس سيمونز فاتورة مزيفة لكلفة كرسيين في صالة الزفاف على فيسبوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعدما أكدّوا حضورهم.. زوجان ينشران فاتورة بقيمة استضافة من تغيبوا عن حفل زفافهما) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعدما أكدّوا حضورهم.. زوجان ينشران فاتورة بقيمة استضافة من تغيبوا عن حفل زفافهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).