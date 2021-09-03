تعازي واسعة بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم

2021/09/03 | 20:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عزت الاوساط السياسية العراقية، اليوم الجمعة، بوفاة المرجع توفي الديني آية الله العظمى، محمد سعيد الحكيم، الذي توفي اليوم في محافظة النجف إثر سكتة قلبية مفاجئة.والحكيم هو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف، وهو ابن محمد علي الحكيم، أحد رجال الدين الكبار في النجف وهو مواليد …

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