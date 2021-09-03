آخر لقطة مصورة للسيد محمد سعيد الحكيم (صورة)

2021/09/03 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة، آخر لقطة مصورة للمرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم.

وتوفى المرجع الديني، احد المراجع الدينيين الاربع البارزين في النجف الاشرف، عن عمر ناهز 87 عاما، في احدى مستشفيات مدينة النجف.

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