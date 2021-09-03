القبض على احد ابرز ارهابي الموصل في ايسر المدينة

2021/09/03 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا / تمكنت قطعات الفرقة السادسة عشر من القبض على احد ارهابي داعش بايسر الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /ان " قوة من الفرقة السادسة عشر وبالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية القت القبض على أحد الارهابيين البارزين مختبئا في نفق داخل منزله في الجانب الأيسر من مدينه الموصل"/انتهى

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