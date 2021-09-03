2021/09/03 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. نقل جثمان المرجع الحكيم الى مكتبه بالمدينة القديمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. نقل جثمان المرجع الحكيم الى مكتبه بالمدينة القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).