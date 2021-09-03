الطقس والمسرح 2 - سامي عبد الحميد

2021/09/03 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_عبد_الحميد ويصر بعض المنظّرين في فن التمثيل على أن المسرح كما هو الطقس، يمكن أن يحوّل التجربة وبالتالي يحوّل الواقع.



ومثل هذا الافتراض كان حاضراً من بداية التنظير للدراما، أي منذ أدعاء (أرسطو) بأن التطهير هو المركز المهم للتراجيديا.



وهناك مثال آخر نجده في الكتابات الألمانية الكلاسيكية ما بعد كتابات (شيللر) تلك التي أكدت القوة الأبتكارية للمحاكاة.النظريات الحالية عن الطقس مثل مقاربة (همفري وليدلاو) في كتا ......





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