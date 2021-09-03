2021/09/03 | 20:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتاكدت الشرطة النرويجية، إنها ضبطت عددا كبيرا من القطع الأثرية كانت السلطات العراقية أبلغت عن فقدها، من بينها ما يفترض أنها ألواح كتبت باللغة المسمارية في بلاد ما بين النهرين القديمة.وقال متحدث باسم الشرطة لـ”رويترز” إن هذه القطع كانت جزءا من مجموعة مملوكة ملكية خاصة في النرويج، وعلى الرغم من استجواب بعض الشهود …

ظهرت المقالة الشرطة النرويجية تعثر على عدد كبير من القطع الأثرية المفقودة من العراق أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة النرويجية تعثر على عدد كبير من القطع الأثرية المفقودة من العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة النرويجية تعثر على عدد كبير من القطع الأثرية المفقودة من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).