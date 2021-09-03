القبض على تجار مخدرات واسلحة غير مرخصة في بغداد

2021/09/03 | 20:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متاجرين إثنين بالمواد المخدرة والاسلحة غير المرخصة في بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد ورود معلومات دقيقة ، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين يتاجران ببيع الأسلحة والمواد …

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