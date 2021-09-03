استبعاد إريكسن من قائمة إنتر ميلان

2021/09/03 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع استبعد إنتر ميلان لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن من قائمة الفريق في الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد سقوطه في الملعب خلال مباراة منتخب بلاده وفنلندا في يورو 2020 الأخيرة، وخضوعه لجراحة لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، لكن فرصته قائمة في اللعب، في كانون الثاني المقبل.وسقط لاعب الوسط، البالغ من العمر 29 عامًا، على أرض الملعب خلال هزيمة الدنمارك في مباراتها الأولى في بطولة أوروبا أمام فنلندا، في 12 حزيران الماضي، في كوبنهاغن، وتلقى العلاج الذي أنقذ حياته في الملعب قبل نقله إلى المستشفى".وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي على أرض الملعب، وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى".وأجرى إريكسن جراحة لزراعة منظم لضربات القلب، حيث يمنع هذا الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة، ويساعد على استعادة ضربات القلب".

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