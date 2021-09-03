الغزي ينعى المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم

2021/09/03 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم.

وقال الغزي في بيان بقلوبٍ مُحتسبة، وأرواحٍ صابرة، نُعزّي شعبنا العراقي، والأمة الإسلامية جمعاء، وأهل التُّقى والصلاح من الطلبة والعُلماء الأجلّاء، في حوزة النجف المُباركة، برحيل أحد كبارها الفقهاء، ورجالها المُبرَّزين في الزهد، وحبّ الوطن، والأعلمية، والإباء، إلى الباري عزّ وجلّ، سماحة السيد محمد سعيد الحكيم.

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