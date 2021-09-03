نبيه برّي يُبرق للمرجع علي السيستاني معزياً برحيل المرجع محمد سعيد الحكيم

2021/09/03 | 20:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدّم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، الجمعة، التعازي للمرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

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وأجرى برّي (3 أيلول 2021)، "اتصالاً هاتفياً بمدير مكتب المرجع محمد سعيد الحكيم في لبنان حيدر الحكيم، قدم فيه التعازي بوفاة المرجع الحكيم".

كما أبرق برّي للمرجع السيستاني معزياً، وجاء في نص البرقية:

"بسم الله الرحمن الرحيم

(الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ).



صدق الله العظيم .

سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظكم المولى .

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله الذي وسعت رحمته كل شيء، وفاقت قدرته كل شيء، تلقينا نبأ إرتحال واحد من كبار علماء الأمة وأحد مراجعها العظام سماحة آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، الذي عرفناه عالماً ربانياً، داعياً إلى الله بالكلمة الطيبة ولصلاح الإنسان ورشاده بالحكمة والموعظة الحسنة .

إننا إزاء هذا المصاب الجلل نتقدم من سماحتكم ومن الشعب العراقي الشقيق ومن كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يسكن فقيدنا الكبير الفسيح من جنانه إلى جوار الشهداء والإولياء والصديقين، وأن يلهمنا وإياكم وذويه ومقلديه عظيم الصبر والسلوان وحسبنا قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)".

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