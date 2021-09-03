2021/09/03 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت عضو مجلس المفوضين السابق، في مفوضية حقوق الانسان، فاتن الحلفي، اليوم الجمعة، رسالة الى الحكومة، موضحة فيها تعرض المفوضية لوضع محرج ومضطرب بسبب حصول فراغ قانوني للادارة العليا للمفوضية، لافتة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلفي توجه رسالة للحكومة: مفوضية حقوق الانسان تتعرض لوضع محرج ومضطرب المركز الخبري الوطني.

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