توب 5: اشتباكات عنيفة بين طالبان وأحمد مسعود في بنجشير.. وهجوم نيوزيلندا

2021/09/03 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كشف رئيس وزراء نيوزيلندا هوية منفذ الهجوم الإرهابي، والاشتباكات العنيفة بين طالبان وقوات أحمد مسعود في وادي بنجشير، ووصول مسؤولين قطريين إلى كابول للتباحث مع طالبان، وإطلاق صاروخ سوري في تجاه إسرائيل، وصولا إلى اعتماد الشيخ محمد بن راشد تقييم أفضل وأسوأ 5 جهات حكومية بالإمارات...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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