واسط.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة

2021/09/03 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "في إطار جهودها المتواصلة للحد من الجريمة والقبض على الجناة، نفذت مفارز قيادة شرطة محافظة واسط أوامر القبض الصادرة من المحاكم لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية".

واضافت ان " العملية اسفرت عن القبض على ١٥ متهما وفق مواد قانونية مختلفة وعدد من المخالفين للقانون".

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