السعودية وهجمات 11 سبتمبر.. نيوزماكس: بايدن يأمر بالكشف عن

2021/09/03 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يوجه مكتب التحقيقات الفدرالي للإفراج عن وثائق سرية طال انتظارها تتعلق بعلاقة المملكة العربية السعودية بهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، وفق ما نقله مصدر مقرب من إدارة بايدن لموقع نيوز ماكس الأميركي.

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