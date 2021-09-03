تقنية الفار حاضرة في مباراة العراق وإيران

2021/09/03 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أشعر الاتحاد الآسيوي، اليوم الجمعة، بعثتي المنتخبين العراقي و الايراني ان مباراة الثلاثاء المقبل التي ستجرى على ملعب المدينة الرياضية بقطر ستستخدم تقنية فار الموجودة في الملعب، مؤكدا ان التقنية على أعلى مستوى في المنطقة.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي قد تغاضى عن قرار اسنخدام تقنية الفار في كل المباريات و ذلك لضيق الوقت و انتشار حال ان تكمل كل الدول التي تلعب على أرضها توفير تقنية فار.

هذا وسيلتقي منتخبنا متصدر المجموعة الايراني و برصيده ثلاث نقاط و منتخبنا بنقطة من التعادل امام كوريا الجنوبية.

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