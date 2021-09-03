تركيا تسلم مواطنين عراقيين لجبهة النصرة.. وكتلة كردية توجه رسالة لحكومتي بغداد واربيل

2021/09/03 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

دعا عضو حركة التغيير الكردية أحمد دبان، اليوم الجمعة، حكومتي بغداد واربيل بالتدخل لإعادة 60 مواطنا كرديا سلمتهم السلطات التركية إلى جبهة النصرة في سوريا.

وقال دبان في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "يتوجب على الحكومة الاتحادية التحرك الفوري وإدانة هذا العمل الذي لايمت للإنسانية بصلة".

وأضاف أن "تركيا سلمت 60 مواطنا كرديا لجبهة النصرة وإعادتهم إلى سوريا"، لافتاً إلى أن "هذا العمل منافي للإنسانية ويجب التحرك الفوري لإعادتهم إلى العراق".

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