الغانمي يعزي بوفاة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم

2021/09/03 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عزى وزير الداخلية عثمان الغانمي بوفاة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم .وقال الغانمي في بيان ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له المرجع الديني السيد ( محمد سعيد الحكيم) هذه القامة الكبيرة من قامات العلم والذي كرس حياته المباركة لخدمة الدين الإسلامي الحنيف.واضاف إننا في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه، فأننا نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان./انتهى9

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