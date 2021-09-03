المرور تدعو صاحب غرامة الـ215 مليونا إلى مراجعة المديرية

2021/09/03 | 21:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، دعوة إلى احد سائقي سيارات الأجرة سجلت عليها غرامة 215 مليونا للحضور إلى مقر المديرية لمعرفة اسباب تسجيل هذه الغرامة الكبيرة.وقال المتحدث باسم المرور العميد حيدر كريم، في تصريح صحفي، إن “تسجيل مخالفة بمبلغ 215 مليونا هو رقم مبالغ به جداً”، داعياً سائق المركبة إلى …

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