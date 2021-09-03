وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت - سعيد الوجاني

2021/09/03 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني Le ministre de l’intérieure Abdelwafi Leftit ان هذا الوزير ، هو خريج احدى المدارس العليا الفرنسية ، L’Ecole de polytechnique ، وخريج مدرسة عليا مصنفة ، هي مدرسة القناطر التي تخرج منها مؤسس منظمة الى الامام الماركسية ، ابراهام السرفاتي L’école nationale des ponts et chaussées ..



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انّ هذا الخريج المغربي الناضوري ، من الناضور ، وليس من الحسيمة ، المفروض فيه ان يسمو الى مرتبة خريجي هاتين ال ......





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