الكويت تعزي بوفاة السيد محمد سعيد الحكيم

2021/09/03 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

عزت دولة الكويت، اليوم الجمعة، بوفاة المرجع الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم.

ووفقا لوكالة (كونا) الكويتية تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقيتي تعزية الى رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، أعرب فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

من جهته، بعث أيضا ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقيتي تعزية الى رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي أعرب فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين".

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