2021/09/03 | 21:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ارسلت عضو مجلس المفوضين السابق، فاتن عبد الواحد الحلفي، رسالة مناشدة للرئاسات الثلاث بشأن رواتب موظفي حقوق الإنسان.وقالت الحلفي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب، اتوجه لحضراتكم بأسمى معاني الاحترام املة منكم احاطة رسالتي هذه بجل اهتمامكم لكونها تحاكي قضية …

ظهرت المقالة مناشدة للرئاسات الثلاث بشأن رواتب موظفي حقوق الإنسان أولاً على النور نيوز.

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