طالبان تعلن السيطرة على بانشير وانباء عن فرار احمد مسعود

2021/09/03 | 21:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة طالبان، الجمعة، سيطرتها على ولاية بانشير شمالي أفغانستان حيث تجددت المواجهات العنيفة،الجمعة بين قوات الحركة ومسلحي الجبهة الوطنية للمقاومة بقيادة الزعيم المحلي أحمد مسعود.

وقد شهد سماء العاصمة الافغانية كابل إطلاق نار كثيف من قبل عناصر طالبان احتفالا بسيطرة الحركة على ولاية بانشير، معقل "جبهة المقاومة الأفغانية"، فيما ذكرت أنباء أن أحمد مسعود وأمر الله صالح غادرا البلاد إلى طاجيكستان.

ويشكل أحمد مسعود، نجل الزعيم الراحل أحمد شاه مسعود، وعدد من القادة المحليين السابقين ما يسمى بـ"جبهة المقاومة الوطنية"، لمقاومة هجمات طالبان في وادي بانشير، وقد انضم له نائب الرئيس السابق أمر الله صالح.

واندلعت مواجهات مسلحة بين مقاومة بانشير وحركة طالبان قبل 4 أيام على جبهتين على الأقل، وهما جبهة "ممر خواك" الذي يقع عبر الطريق المتجه إلى الشمال الغربي بالقرب من رأس وادي بانشير، عبر سلسلة جبال "هندو كوش"، وعند مدخل وادي بانشير.

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