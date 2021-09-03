2021/09/03 | 22:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BnrQMZHv_cY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي: لقائي بمسعود بارزاني لم يكن السبب في تأسيس فكرة عودة الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي: لقائي بمسعود بارزاني لم يكن السبب في تأسيس فكرة عودة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).