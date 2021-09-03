2021/09/03 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ما زالت المنطقة المعروفة بـ”مثلث برمودا”، شمالي المحيط الأطلسي، تثير حيرة العلماء، وسط مساع إلى فهم سبب وقوع الكثير من الحوادث في تلك البؤرة، لكن عملا وثائقيا سيبث عما قريب، يعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 76 عاما..



علماء يقتربون من فك لغز “مثلث برمودا” المحير المركز الخبري الوطني.

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