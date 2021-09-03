برقيات كويتية تعزي بوفاة المرجع الحكيم

2021/09/03 | 22:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدمت الحكومة الكويتية، الجمعة، تعازيها بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

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وذكرت وكالة الانباء الكويتية، (3 أيلول 2021)، أن "أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقيتي تعزية الى رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، أعرب فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالی سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

من جهته، بعث أيضا ولي العهد مشعل الصباح "ببرقيتي تعزية الى رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي أعرب فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالى سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعید الحكيم سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

كما بعث صباح الصباح رئيس مجلس الوزراء "ببرقيتي تعزية مماثلتين".

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