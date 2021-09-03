محلل سياسي يؤكد وجود استغلال في كل دورة انتخابية اكبر من سابقتها

2021/09/03 | 22:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، علي فضل الله، اليوم الجمعة، ان هناك اموال خارجية تضخ لاشخاص معينين واحزاب بذاتها، مبينا انه من المفترض ان يتم مساءلة الجهات التي تعلن اعلانات مكلفة ومراجعة ذمتها المالية”.وقال فضل الله لبرنامج حصاد الايام: “حتى هذه اللحظة لا توجد آليات رقابة تتناسب والواقع”، موضحا انه “من المفترض ان يتم مساءلة […]

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