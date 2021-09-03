الرئيس الأمريكي يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر

2021/09/03 | 22:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا "موجهًا لوزارة العدل والوكالات الأخرى ذات الصلة للإشراف على مراجعة رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في (هجمات) 11 سبتمبر/ أيلول" 2001.

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