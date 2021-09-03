تقرير:الارض تضم 58497 نوعاً من الأشجار ثلثها عرضة لخطر الانقراض

2021/09/03 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يواجه‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬أنواع‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬خطر‭ ‬الانقراض‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬صدر‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضر‭ ‬بمنظومات‭ ‬بيئية‭ ‬حرجية‭ ‬كاملة‭.‬ وتولت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحدائق‭ ‬النباتية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬قيمين‭ ‬على‭ ‬حدائق‭ ‬نباتية‭ ‬وخبراء‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لحفظ‭ ‬الطبيعة‭ ‬تنسيق‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ […]

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