2021/09/03 | 22:40 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ok4Yz3jOO9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس عزاء بمناسبة وفاة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره) في مكتبه | 2021/9/3) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس عزاء بمناسبة وفاة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره) في مكتبه | 2021/9/3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).