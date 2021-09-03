بايدن يأمر برفع السرية عن وثائق متعلقة بهجمات 11 سبتمبر

2021/09/03 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

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