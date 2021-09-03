قصف تركي جديد يستهدف جبال سنجار

2021/09/03 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىافاد مصدر محلية في سنجار بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، عن تعرض جنوب جبل سنجار الى قصف جوي تركي.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "طائرات تركية قصفت منطقة بارا جنوب جبل سنجار".وأضاف ان "القصف لم يسفر عن إصابات".

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