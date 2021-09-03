حزب الدعوة الاسلامية ينعى المرجع الديني الكبير سماحة اية الله العظمى السيد الحكيم

2021/09/03 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ نعى حزب الدعوة الاسلامية المرجع الديني الكبير سماحة اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم . وذكر الحزب في بيان تلقينا بحزن عميق نبأ رحيل المرجع الكبير اية الله العظمى سماحة السيد محمد سعيد الحكيم الى جوار ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعلم والعمل الصالح ونشر علوم اهل البيت -عليهم السلام- وهداية العباد، ورعاية شؤون المسلمين.واضاف يعد الراحل علما من اعلام الدين والايمان والأخلاق، وفقيها من الفقهاء الضليعين باحكام الشريعة الغراء، ومن أعمدة الحوزة العلمية التاريخية واساتذتها في النجف الاشرف، وقد شملت رعايته واهتماماته الاصعدة العلمية والاجتماعية والسياسية.وتابع لقد عانى الراحل الكبير من الألم والمرارة والتعذيب في قعر سجن أبي غريب في ظل نظام الطاغية، مع ثلة من أفراد الاسرة الكريمة، وتحمل ذلك بصبر أجداده الطيبين الطاهرين عليهم السلام ، وكان السجناء من اخوتنا الدعاة والمؤمنين يستمدون منه العزيمة والأمل والصمود وينهلون من فيض علومه .وبرحيله أصيبت الامة الاسلامية وأتباع اهل البيت -عليهم السلام- بخسارة فادحة ومصاب جلل، وثلمة لا تسد.واضاف انه بهذه المناسبة الأليمة والمفجعة نرفع الى مقام صاحب العصر والزمان الإمام المنتظر - عجل الله فرجه الشريف- ومراجع الدين العظام والحوزات العلمية الشريفة والشعب العراقي وأبناء المسلمين كافة ، أسمى ايات العزاء والمواساة، داعين الباري عز وجل ان يتغمد الراحل بوافر الرحمة، ويسكنه في علياء الجنان، ويجمع بينه وبين أوليائه النبي الاكرم واله الأطهار عليهم السلام في منازل الابرار حيث الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا ويربط بالصبر والسلوان على قلوب اسرته الكريمة وعارفي فضله ، ويجزل لهم الأجر والثواب بهذا المصاب./انتهى9

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