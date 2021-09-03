النجف تعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة محمد سعيد الحكيم

2021/09/03 | 22:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد لا يعتبر عطلة رسمية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة النجف، حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام.

وقال المحافظ لؤي الياسري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "فجعت النجف اليوم بنبأ وفاة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره) لذا قررت الحكومة المحلية في النجف الأشرف إعلان حالة الحداد في النجف لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم غد السبت".

وأوضح البيان أن "الحداد لا يعتبر عطلة رسمية حيث تستمر الامتحانات الوزارية وفق الجدول المحدد لها يوم غد والأيام التالية، وليس هناك أي تعطل في دوائر الدولة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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