عصفور: يفترض تفعيل قانون “من اين لك هذا” لمعرفة مصادر اموال دعايات المرشحين

2021/09/03 | 22:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي،حيدر عصفور، اليوم الجمعة، هناك عدم عدالة وعدم توازن في رقابة الاعلانات الانتخابية، موضحا ان الزيادة في ضخ الاموال “ستؤثر على الاقتصاد العام وتتسبب بعزوف المواطنين”.وقال عصفور لبرنامج حصاد الايام: “لا توجد عدالة حقيقية في الانتخابات، لافتا ان “المال العام يتم استغلاله في هذه الانتخابات كما في الانتخابات السابقة”.واضاف ان […]

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